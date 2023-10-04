Ми не женемося за оперативністю, – ДБР про розслідування стрілянини із патрульним в Дніпрі

У Державному бюро розслідувань заявили, що трагедія в Дніпрі, коли поліцейський застрелив чоловіка, потребує якісного розслідування. Останнє потребує часу.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян розповіла в ефірі "1+1 Україна", що слідчі перш за все якісно збирають докази. Окрім того, допитують свідків та проводять експертизи. Тобто роблять все для того, щоб ефективно провести досудове розслідування трагедії, пише 24 Канал.

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Що сказали в ДБР про розслідування в Дніпрі

Ми не женемося за оперативністю, ДБР сконцентровано на якості матеріалів і на неспростовності доказів,

– заявила Сап'ян.

За її словами, суспільство хоче швидких відповідей.

"Сталася трагедія, трапився інцидент, це призвело до резонансу, і якщо це сталося позавчора, то вже вчора мають бути відповіді. Але правоохоронний орган, орган досудового розслідування так не працює. Тому що потрібні неспростовні докази, які ляжуть в основу справи та зможуть довести провину чи не винуватість підозрюваної особи в суді", – заявила речниця ДБР.

За її словами, працівники докладають максимум зусиль, щоб розслідувати справу. ДБР розслідує кримінальні справи за статтями про:

вбивство;

перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Коротко про трагедію в Дніпрі