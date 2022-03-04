У Дніпрі – повітряна тривога
4 березня 2022 , 03:14Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Дніпро
У Дніпрі виють сирену – оголошено повітряну тривогу. Громадяни повинні негайно перейти в укриття.
Про це повідомляють українські засоби масової інформації 4 березня о 03:11 годині.
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Сирена. Дніпро. Увага! Оголошено тривогу, усім пройти в укриття,
– пишуть журналісти.
Наголошуємо, жителі Дніпра повинні знайти найближче сховище або укриття та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.
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