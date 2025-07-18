У Дніпрі прогриміла серія вибухів
- У Дніпрі пролунала серія вибухів через атаку балістичним озброєнням з північно-східного напрямку і Криму.
- Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили близько 19:34, перші вибухи почули о 19:54.
Росіяни увечері у п'ятницю, 18 липня, атакують за допомогою балістичного озброєння з північно-східного напрямку та Криму. Через це у Дніпрі пролунало відразу кілька вибухів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного та керівника обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
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Яка причина вибухів у Дніпрі?
Повітряну тривогу на території Дніпропетровської області оголосили близько 19:34. Причиною, як і для більшості областей, за даними Повітряних сил, стала загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
У Повітряних силах, зокрема, повідомляли про швидкісну ціль, яка рухалася у напрямку регіону. Згодом повідомили про загрозу балістики з іншого напрямку – Криму.
Вже о 19:54 у місті почули перші вибухи. Тієї ж миті гучно було вдруге. За попередньою інформацією, росіяни для удару застосували одну балістичну ракету Іскандер-М з території тимчасово окупованого півострова Крим.
Незадовго після цього у місті знову було гучно. У Повітряних силах вкотре закликали місцевих перебувати в укриттях.
Дніпро. Серія вибухів. Область. Ще перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває,
– написав Лисак.
Наразі точну кількість вибухів, які чули у місті не вказують.
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Нагадаємо, незадовго до цього у Харкові біля житлової забудови зафіксували влучання безпілотника невстановленого типу. Мер міста написав, що наслідки поки уточнюють, а всі відповідні служби працюють на місці.
Росія раніше атакувала регіон
- До слова, у ніч проти 18 липня росіяни атакували Дніпропетровську область. Під удар потрапив Павлоградський район, зокрема противник вдарив по Вербківській і Богданівській громадах.
- Внаслідок цього загинув 52-річний чоловік, ще двоє осіб, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці. Через обстріл постраждало транспортне підприємство. Там виникла пожежа, її загасили.
- Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв, що, за інформацією повітряного командування "Схід", оборонці неба збили над областю 3 безпілотники.