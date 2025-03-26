У Дніпрі прогриміли вибухи: в місті зайнялася пожежа

Росія продовжує атакувати Україну та тероризувати мирне населення. Ввечері 26 березня країна-агресорка вкотре запустила безпілотники.

Зокрема, вибухи пролунали у Дніпрі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Дніпро".

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Що відомо про вибухи в Дніпрі

О 22:12 у Повітряних Силах попереджали про рух ударних дронів на межі Херсонщини та Дніпропетровщини. Про вибухи повідомили вже о 22:14.

Згодом, о 22:28, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що ворог спрямував на місто безпілотники. Внаслідок атаки трапилася пожежа. Він додав, що загроза зберігається та закликав містян перебувати у безпечному місці.

Натомість вже о 23:04 голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що спалахнуло кілька пожеж. Внаслідок цього зайнялися авто та об'єкти інфраструктури.

Додамо, що цього вечора ворог також масовано атакував Харків. Там було чутно щонайменше 15 вибухів. У Київському районі міста зафіксували приліт. Наразі відомо про щонайменше 8 постраждалих.

Окрім цього, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу.