У Дніпрі пролунали вибухи: росіяни запустили ракету

У Дніпрі пролунали вибухи. Окупанти знову атакують Україну.

У передмісті Дніпра було гучно. Раніше Повітряні сили повідомили про загрозу для міста.

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На місто летіла ракета

Близько опівночі стало відомо про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Повітряні сили заявили про небезпеку застосування авіаційних засобів ураження, а за кілька хвилин повідомили, що у напрямку Дніпра летить ворожа ракета.

Згодом у місті пролунали вибухи.

Загроза БпЛА

Слід також зауважити, що для Дніпропетровщини існує загроза ударів "Шахедами". Увечері 19 лютого окупанти традиційно почали запускати ударні безпілотники. Цього разу вони здійснили пуски з окупованої частини Донеччини.

Станом на 00:00 БпЛА рухаються з Кіровоградської області через Миколаївську у напрямку Одещини. Інша група дронів на Дніпропетровщині прямує до Запорізької області. Крім того, досі зберігається ракетна небезпека з акваторії Азовського моря.

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Окрім Дніпра, вибухи також лунали у Кременчуці та Запоріжжі. Ймовірно, це пов'язано з атакою безпілотників.

Окупанти не припиняють терор проти мирного населення України. Зокрема, вони вже вдруге за два дні атакують Куп'янський район Харківщини. Ворог навмисно б'є саме по цивільних об'єктах.

Так, увечері 19 лютого російські військові обстріляли село Вільхуватка двома керованими авіаційними бомбами. У вогні опинилися житлові будинки. Дві приватні будівлі зруйновані. 10 пошкоджено.

З-під завалів одного із будинків працівники ДСНС врятували 74-річну жінку. Її госпіталізували.