В Дніпрі пролунали вибухи: туди летіла швидкісна ціль
- Вдень 10 квітня в Дніпрі пролунали вибухи.
- В Повітряних силах попереджали про швидкісну ціль біля міста.
Вдень 10 квітня російські окупанти знову тероризують Дніпро і його жителів. Так, відомо, що в місті прогриміли вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Нічна атака ворога по Києву: кількість постраждалих знову зросла
Вибух в Дніпрі
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Зазначимо, що о 16:01 оголосили повітряну тривогу в Дніпропетровській області. Через декілька хвилин в Повітряних силах повідомили про небезпеку для регіону.
"Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку в областях, де оголошено повітряну тривогу", – вказали там.
Через хвилину в ПС проінформували про ворожу ціль, яку зафіксували поблизу Дніпра.
Швидкісна ціль біля міста Дніпро,
– ішлося в повідомленні.
Вже о 16:05 місцеві телеграм-канали та ЗМІ повідомили про вибух в місті. Станом на 16:15 в регіоні все ще триває повітряна тривога.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував 145-ма ударними БпЛА. В Повітряних силах повідомили про збиття 85 ударних дронів типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.
Також 49 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.
Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.