У Дніпрі пролунали вибухи

Росія атакує українські міста за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів. Про загрозу застерігали й тих, хто проживає у Дніпропетровській області.

Незадовго після цього у місті пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Повітряну тривогу на території Дніпропетровської області оголосили орієнтовно о 21:41. Повітряні сили повідомляли про БпЛА з Харківської області, які рухалися курсом на Дніпропетровську та Полтавську області.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Вже о 22:27 оборонці неба уточнили, що фіксують ворожі повітряні цілі в північній та південній частині Дніпропетровської області. О 22:39 з'явилася перша інформація про те, що в обласному центрі було гучно.

У Дніпрі чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

До слова, уночі та зранку 21 січня російська армія вдарила по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровської області було поранено трьох працівників залізниці. Також пошкоджень зазнали потяг і будівля.