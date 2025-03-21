21 березня, 20:48
У Дніпрі пролунали вибухи
Україна знову перебуває під атакою Росії. Увечері 21 березня пролунали вибухи у передмісті Дніпра.
Місто атакують російські ударні дрони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.
Дивіться також Росія знову атакує "Шахедами": повітряна тривога дійшла до Київщини
Що відомо про вибухи у Дніпрі
Повітряні сили попереджали Дніпро про загрозу о 20:42.
Дніпро – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях,
– йшлося у повідомленні.
Уже о 20:44 у Дніпрі пролунали вибухи.
Місцеві ЗМІ підтвердили роботу ППО.