Україна знову перебуває під атакою Росії. Увечері 21 березня пролунали вибухи у передмісті Дніпра.

Місто атакують російські ударні дрони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Повітряні сили попереджали Дніпро про загрозу о 20:42.

Дніпро – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях,

– йшлося у повідомленні.

Уже о 20:44 у Дніпрі пролунали вибухи.

Місцеві ЗМІ підтвердили роботу ППО.