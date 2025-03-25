Російські війська продовжують терор українських міст. Так, вночі 25 березня в Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Вибухи в Дніпрі

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ввечері 24 березня російська армія вкотре запустила по Україні ударні БпЛА.

Близько 1 години ночі 25 березня в Повітряних силах попереджали жителів Дніпропетровської області про загрозу ворожої атаки.

"БпЛА на Дніпропетровщині, курс – південно-західний", – інформували там.

Вже буквально через пів години місцеві телеграм-канали повідомляли про вибух в регіоні. Вказувалося, що по ворожих цілях працюють сили ППО.

Наразі деталей про вибухи в Дніпрі немає.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що ввечері 24 березня під прицілом противника опинилися також Черкаси. Відомо, що там по ворожих цілях працювали сили ППО.

Також місцеві телеграм-канали вже після опівночі писали, що на Київщині знову гучно. Так, о 00:05 там повідомляли про повторні вибухи в регіоні. Перед цим вибухи в регіоні лунали близько 10 години вечора 24 березня