У Дніпрі пролунали вибухи: Росія атакує балістикою

Удень 24 червня жителі Дніпра повідомили про вибухи. У місті лунає повітряна тривога – ворог атакує балістикою.

Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Російська атака на Дніпро

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена повітряна тривога. Серед них – Дніпропетровська область.

Пізніше там повідомили про щонайменше дві швидкісні цілі на місто. Очевидці розповіли, що в Дніпрі було чутно вибухи.

У Дніпропетровській ОДА підтвердили атаку на місто, заявивши, що пролунала серія вибухів. Інформацію щодо наслідків уточнюють. Там закликали жителів перебувати в безпечних місцях під час повітряної тривоги.

В OSINT-спільнотах пишуть, що місто, ймовірно, було під атакою 4 балістичних ракет "Іскандер-М".

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