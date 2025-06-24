У Дніпрі пролунали вибухи: Росія атакує балістикою
- У Дніпрі 24 червня пролунали вибухи через російську атаку з використанням балістичних ракет.
- Жителів закликали залишатися в безпечних місцях під час повітряної тривоги, наслідки атаки уточнюються.
Удень 24 червня жителі Дніпра повідомили про вибухи. У місті лунає повітряна тривога – ворог атакує балістикою.
Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
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Російська атака на Дніпро
У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена повітряна тривога. Серед них – Дніпропетровська область.
Пізніше там повідомили про щонайменше дві швидкісні цілі на місто. Очевидці розповіли, що в Дніпрі було чутно вибухи.
У Дніпропетровській ОДА підтвердили атаку на місто, заявивши, що пролунала серія вибухів. Інформацію щодо наслідків уточнюють. Там закликали жителів перебувати в безпечних місцях під час повітряної тривоги.
В OSINT-спільнотах пишуть, що місто, ймовірно, було під атакою 4 балістичних ракет "Іскандер-М".
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