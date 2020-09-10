В Дніпрі у річці сплили доверху понад 400 тисяч карасів та сазанів. Загибель риби зафіксували у водоймі між вулицею Маршала Малиновського та Самарським спуском.

Рибоохоронний патруль обстежив водойму і з'ясував, що у води є специфічний колір з характерним запахом сірководню. Про це повідомляє "Відкритий" з посиланням на управління Держагентства рибного господарства.

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Крім того, серед причин мору риби називають забруднення води неочищеними стоками, розповів начальник Дніпропетровського рибоохоронного патруля Василь Волков.

Які збитки спричинив мор риби у Дніпрі

За попередніми підрахунками, збитки складають понад 800 тисяч гривень. На 10 гектарах водойми фахівці виявили понад 376 тисяч мертвих карасів і сазанів.

Відкрили справу

Співробітники Держагентства рибного господарства проводять експертизу, щоб з’ясувати всі обставини події.

У зв'язку з цим, відкрито кримінальну справу про порушення правил охорони водних об'єктів, що спричинило масову загибель об'єктів тваринного світу.

Наразі правоохоронці проводять слідчо-оперативні дії з пошуку причетних.

Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.



У Дніпрі в річці масово загинула риба / Фото "Відкритий"