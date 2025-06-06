У Дніпрі російські агенти підірвали автомобіль з прокурором

У п'ятницю, 6 червня, у Дніпрі підірвали легковий автомобіль, унаслідок чого поранено співробітника прокуратури. Інцидент влаштували 2 агенти російських спецслужб.

Чоловіків уже затримали, їм оголосили про підозру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України та Офіс Генпрокурора.

Дивіться також "Схеми" встановили, як саме Росія могла завербувати Лавриновича для підпалів майна Стармера

Що відомо про підрив авто

За даними слідства, місцеві мешканці шукали швидкий заробіток у телеграм-каналах, де їх завербували представники ворожих спецслужб. Спершу чоловіки стежили за потенційною ціллю та звітували про її графік дня і маршрути пересування.

Згодом, за інструкціями куратора, підозрювані заклали СВП поблизу автомобіля прокурора в одному з районів Дніпра. Вибухівку активували, а також встановили поблизу місця теракту пристрій дистанційного спостереження та керування.

Унаслідок інциденту правоохоронець зазнав легких тілесних ушкоджень, а його транспортний засіб повністю знищено. Натепер життю прокурора нічого не загрожує.

Російські агенти підірвали авто прокурора у Дніпрі: дивіться фото

За даними поліції Дніпропетровської області, водій почув підозрілий звук і встиг вибігти із транспорту. Підозрювані – 30-річний виконавець злочину та його 50-річний спільник.

Яке покарання загрожує агентам

СБУ та Нацполіція за лічені години встановили та затримали російських агентів, які вже дають правоохоронцям викривальні покази щодо свого куратора та підривної роботи в інтересах ворога.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за статтею про терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. До суду подали клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

До слова, напередодні в Києві затримали завербованого через телеграм-канал зловмисника, що планував підриви 3 автомобілів військових Сил оборони за допомогою СВП. Йому також загрожує до 12 років тюрми.