У Дніпрі сім собак прибирають сміття з вулиць та води: миле відео
На сторожі чистоти на пляжах Дніпра стоїть команда з семи собак. Вони регулярно очищують вулиці та воду від сміття, яке люди викидають у не відведених для цього місцях.
У місті Дніпро з'явилися собаки, які прибирають сміття за неохайними людьми, пише "Дніпроград".
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Одного дня їхня власниця під час прогулянки помітила, що собаки зносять сміття в одну купу. З того часу жінка почала щодня виводити своїх сімох джек-раассел-тер'єрів на берег Дніпра. Прибиранню тварин ніхто не навчав.
Чотирилапі очищають від сміття як пляжі, так і воду. Вони збирають пляшки, пакети й обгортки від цукерок.
Помітно, що собаки отримують задоволення від своєї діяльності.
У Дніпрі собаки забезпечують чистоту пляжів та води: дивіться відео