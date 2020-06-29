На сторожі чистоти на пляжах Дніпра стоїть команда з семи собак. Вони регулярно очищують вулиці та воду від сміття, яке люди викидають у не відведених для цього місцях.

У місті Дніпро з'явилися собаки, які прибирають сміття за неохайними людьми, пише "Дніпроград".

Читайте також Готель для тварин: де прилаштувати улюбленця під час відпустки

Одного дня їхня власниця під час прогулянки помітила, що собаки зносять сміття в одну купу. З того часу жінка почала щодня виводити своїх сімох джек-раассел-тер'єрів на берег Дніпра. Прибиранню тварин ніхто не навчав.

Чотирилапі очищають від сміття як пляжі, так і воду. Вони збирають пляшки, пакети й обгортки від цукерок.

Помітно, що собаки отримують задоволення від своєї діяльності.

У Дніпрі собаки забезпечують чистоту пляжів та води: дивіться відео