У Дніпрі спалахнула пожежа на підприємстві, вибухнули газові балони: "приліт" не підтвердили

У Дніпрі місцеві мешканці бачать дим в одному з районів міста. У ДСНС повідомили, що він є наслідком пожежі на приватному підприємстві.

Зазначається, що пожежа спалахнула близько 16:30 3 червня у металевому ангарі. Згодом там вибухнули газові балони.

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Пожежа на підприємстві у Дніпрі

Пожежа на приватному підприємстві Дніпра спалахнула, коли у місті й області не було повітряної тривоги. Інформацію про займання унаслідок ворожого "прильоту" також не підтверджують. Містян закликають не панікувати.

Загоряння трапилось у металевому ангарі, згодом там вибухнули газові балони. Площа займання становить тисячу квадратних метрів,

– уточнюється у повідомленні.

До слова, наразі на місці інциденту працюють рятувальники. Загалом туди прибули 17 надзвичайників та 4 пожежні автомобілі. Інформація щодо жертв уточнюється.

Згодом стало відомо, що пожежу ліквідували. На жаль, двоє людей загинули , одну людину госпіталізували.

Додамо, що напередодні у засобах масової інформації та телеграм-каналах повідомляли, що мешканці Дніпра близько 16:39 чули вибухи. Ймовірно, це були звуки вибухів газових балонів на підприємстві, на якому й спалахнула пожежа.

Згодом у телеграм-каналі "Днепр Оперативный" оприлюднили відео від очевидців, у якому видно густий білий дим над одним із районів міста.

Подібні інциденти на Росії

У країні-агресорці палають не лише підприємства, а й ліси, військкомати та склади. Інциденти з пожежами трапляються ледь не щодня.

У Набережних Челнах, що у Татарстані, в ніч проти 3 червня спалахнув склад з гумою та пластиком. Зазначається, що загоряння відбулось на заводі "Алтин Полімер", а згодом вогонь перекинувся на сусідній склад. На місце інциденту прибули 90 російських пожежників та 32 одиниці техніки, а також пожежний поїзд. Площа займання склала близько 1 тисячі квадратних метрів, величезний стовп чорного диму накрив частину міста.

Того ж дня спалахнула масштабна пожежа у московському бізнес-центрі "Гранд Сетунь плаза". За попередньою інформацією, у будівлі могли бути люди – інформації про потерпілих та жертв наразі немає. Разом з тим російські рятувальники оголосили максимальний рівень рангу пожежі – п'ятий. З будівлі вивели понад сотню людей, пошуки станом на 10:00 тривали.

Масштабні лісові пожежі вкотре спалахнули, зокрема, на території Алтайського краю. Разом з тим 25 травня у Бєлгородській області повідомляли про вже традиційну "бавовну".

Крім того, російські військкомати продовжують закидувати коктейлями Молотова. Такі інциденти систематично трапляються у різних регіонах країни-агресорки.

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