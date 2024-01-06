У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа: горів ангар з автобусами

У Дніпрі вночі проти 6 січня спалахнула масштабна пожежа. На місці працювали пожежники.

Вночі до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Березинська Індустріального району Дніпра. На щастя, обійшлося без загиблих чи травмованих.

Дивіться також У Польщі горів готель, де проживала понад сотня біженців з України: є постраждалі

Горів ангар

Після прибуття на місце подій рятувальники встановили, що пожежа виникла на території приватного підприємства в одноповерховій будівлі. Там були транспортні засоби. Горіло обладнання та автобуси всередині будівлі на площі 600 квадратних метрів.

Пожежа сталась на Лівобережному-3.



У Дніпрі масштабна пожежа / Фото ДСНС Дніпропетровської області

Пожежу ліквідували о 01:40.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

У Дніпрі було масштабне займання: дивіться відео

До усунення займання залучено 26 рятувальників та 7 одиниць техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

У Дніпрі спалахнула пожежа: дивіться відео

У Києві внаслідок пожежі загинув чоловік