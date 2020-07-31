Вранці 31 липня у центрі Дніпра спалахнула масштабна пожежа. У результаті займання повністю згоріли п'ять металевих кіосків. На щастя, ніхто не постраждав.

У Дніпрі горіли кіоски з продуктами

Пожежа сталася на вулиці Пастера в центральному районі Дніпра приблизно о 05:30 31 липня, повідомляє пресслужба ДСНС.

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На місце інциденту одразу вирушили рятувальники.

Надзвичайники встановили, що пожежа виникла у поруч розташованих металевих кіосках. Вогонь пошкодив п’ять кіосків на загальній площі 100 квадратних метрів.

На щастя, пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати о 06:15. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

З вогнем боролися 13 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Ймовірні причини пожежі

Наразі невідомо, що стало причиною займання. Однак місцеві ЗМІ пишуть, що пожежа виникла в кафе, яке розташоване поруч в торговельному ряді між кіосками. Після цього начебто вогонь перекинувся на сусідні павільйони.

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Пожежа у Дніпрі: горіли кіоски / Фото ДСНС

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