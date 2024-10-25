У Дніпрі та Запоріжжі прогриміли вибухи: ворог запустив туди балістику

У Дніпрі та Запоріжжі пізно ввечері 25 жовтня чули вибухи. До цього в Дніпропетровській і Запорізькій областях оголошували тривогу.

Там була загроза балістики. 24 Канал закликає жителів обох міст лишатися в укриттях до відбоїв повітряної тривоги.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі та Запоріжжі

Повітряну тривогу у Запорізькій та Дніпропетровській області оголосили о 22:56 та 22:58 відповідно. Повітряні сили попереджали про ворожу балістику.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!,

– написали військові.

Згодом Повітряні сили повідомили про рух ракети на Запоріжжя. Далі ворожа ціль змінила курс на Дніпро.

О 23:02 у Дніпрі пролунали звуки вибухів, про що повідомили кореспонденти Суспільного. В той самий час гучні звуки почули й у Запоріжжі, про що також написало Суспільне.

За даними моніторів, вибухи пролунали в межах Дніпра. Там, імовірно, було застосовано 2 балістичні ракети типу "Іскандер-М". Наразі про наслідки тривоги ні в Запорізькій, ні в Дніпропетровській ОВА нічого не писали.

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