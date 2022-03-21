У Дніпрі затримали диверсанта, який передавав дані про ЗСУ окупантам

Українські силовики затримали у Дніпрі диверсанта, який зливав дані російським окупантам. Зрадника вже взяли під варту.

Диверсант працював на спецслужби РФ

Диверсантом виявився мешканець Дніпра, який повідомляв представникам спецслужби РФ важливу інформацію.

До речі Збирав дані і передавав ворогу: на Одещині затримали чергового диверсанта

За даними слідства, чоловік передавав окупантам інформацію про:

шляхи передислокації військової техніки ЗСУ;

місця розташування військових частин і блокпостів;

розташування систем ППО.

Метою зливу інформації було завдання авіаційних ударів окупантів.

Окрім того, диверсант працював на російську пропаганду. Він розповсюджував фото та відео з антиукраїнською пропагандою. Під час обшуку у нього виявлено корпус ручної гранати та запал.

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