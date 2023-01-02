Пару хвилин насолоди салютом можуть обернутися роками ув'язнення: у Дніпрі затримали порушника

В Україні воєнний стан триває уже доволі тривалий час, через який діє певний перелік заборон. Одна з них, зокрема, стосується продажу та використання піротехнічних засобів.

Однак, на жаль, не всі розуміють причин такої заборони та наслідків її порушення. Так, у новорічну ніч попри заборону деякі українці не втрималися від запуску салютів.

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11 порушень заборони у Дніпрі

За даними начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Володимира Богоніса, цьогоріч українці загалом свідомо підійшли до святкування Нового року, тож правопорушень було мало. Однак понад 10 таких випадків використання піротехніки таки зафіксували.

Першого порушника за використання салютів уже затримали. Так, за словами Володимира Богоніса, чоловіка затримали за те, що він, будучи напідпитку, запускав феєрверки з власного балкона.

За даними ЗМІ, трапилося це на Тополі. Тож тепер порушника можуть притягнути до відповідальності за хуліганство, а це загрожує:

штрафом у декілька сотень гривень,

або позбавленням волі до 5 років.

Тому хочу закликати всіх, у кого ще петарди залишилися, і є бажання постріляти – не робіть цього, оскільки поліція Дніпропетровської області працює і сьогодні, і завтра, і буде до Різдва у посиленому режимі. А це фактично 615 нарядів поліцейських, разом з Національною гвардією, разом з представниками ДСНС,

– сказав Володимир Богоніс.

Хуліганів затримували й в інших містах

Раніше стало відомо, що також порушували заборону у Києві та Вінниці. Обох хуліганів у цих містах також затримали, і їм також загрожує позбавлення волі за порушення закону.

Так, у столиці України близько опівночі надійшло декілька повідомлень від громадян про те, що у житловому дворі у Подільському районі невідомі запускають салюти.

У Вінниці ж повідомлення про порушення заборони використання піротехніки надійшло 1 січня близько 00:30.

Заборона використання піротехніки