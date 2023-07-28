У Дніпрі поліція прикривала викрадення подружжя "тероборонівцями": керівникам оголосили підозру

У Дніпрі семеро осіб викрали людей для отримання грошового викупу. Четверо працівників поліції Дніпропетровської області викрили зловмисників, але за хабар у 20 тисяч доларів "закрили очі" на злочин.

За даними слідства, у березні 2022 року сім мешканців Дніпра прибули до квартири потерпілих. Вони виламали двері, представились військовослужбовцями тероборони міста та завдали потерпілим тілесні ушкодження.

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Зловмисники, не отримавши гроші, викрали людей

Зловмисники провели незаконні обшуки та вимагали у чоловіка та жінки 2 тисячі доларів за подальше ненанесення їм тілесних ушкоджень, а також заволоділи належним потерпілим майном.

Не отримавши грошові кошти, вони зв'язали потерпілим руки, позбавивши їх можливості вільно пересуватись та перевезли на автомобілях до гаражного приміщення.

Під загрозою катувань зловмисники вимагали гроші нібито на користь тероборони міста.

Сусіди потерпілих звернулися у поліцію

За інформацією глави МВС Ігоря Клименка, сусіди потерпілих, які стали свідками злочину, заявили в поліцію. Після цього, як повідомили у ДБР, нападники були викриті та затримані правоохоронцями.

Проте деякі керівники правоохоронців вирішили за 20 тисяч доларів приховати цей злочин та не притягувати нападників до кримінальної відповідальності.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що мовиться про працівників поліції одного з районних відділень поліції Дніпропетровської області.

Кому з правоохоронців оголосили про підозру

Працівники ДБР у тісній взаємодії із Нацполіцією повідомили про підозру чотирьом правоохоронцям. Одного з них вже затримано. Зокрема, глава МВС Ігор Клименко повідомив, що затримано керівника підрозділу.

За словами Клименка, оголошено підозру:

керівнику підрозділу,

двом заступникам,

оперативнику.

Чотирьом правоохоронцям оголосили про підозру / Фото Офіс генпрокурора

Під час проведення обшуків за місцем роботи працівників поліції виявлено факт укриття ними злочину.

Фігуранти раніше вже прикривали злочини

Крім того, під час документування злочинної діяльності слідство виявило, що деякі фігуранти вже прикривали таким чином злочини.

Зокрема вони брали участь у прикритті вбивства людини шляхом підробки висновків судово-медичного експерта про причини смерті.