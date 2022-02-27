У Дніпрі затримали цілу диверсійну групу, яка орендувала в місті житло

Поліцейські з Дніпра затримали цілу диверсійну групу. Четверо чоловіків і одна жінка орендували у місті квартиру.

В управлінні Національної поліції повідомляють про те, що у ніч з 26 на 27 лютого поліцейським карного розшуку вдалося затримати диверсійно-розвідувальну групу. До неї входили уродженці Донецької області, котрі орендували у місті житло.

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Диверсійну групу затримали у Дніпрі

Виявити групу з чотирьох чоловіків і однієї жінки вдалося під час перевірки інформації від громадян. Вони сповіщали про підозрілих мешканців, які проживають у Дніпрі з грудня 2021 року.

На жаль, усі затримані – уродженці Донецької області. Ба більше, один із них, 27-річний чоловік, уже був раніше засудженим.

Співробітники поліції вилучили у зловмисників: карти з позначенням наших військових об'єктів, два пістолети, спеціальне обладнання, чорнові записи, підозрілу переписку, футболки з символікою "ДНР", а також інші речові докази.

У Дніпрі затримали диверсійну групу, яка орендувала квартиру у місті:

Наостанок у поліції додали, що ситуація в області наразі стабільна та контрольована.

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