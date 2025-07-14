У Дніпрі знайшли тіла 8-ми мертвих цуценят біля одного з будинків

Біля одного з будинків у Новокодацькому районі Дніпра знайшли тіла 8-ми мертвих цуценят. Інцидент розслідує поліція.

За фактом загибелі тварин відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Дніпра.

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Що відомо про загибель цуценят у Дніпрі?

У Дніпрі 12 липня біля одного з будинків Новокодацького району вивили тіла 8-ми мертвих цуценят. На місце події виїхала слідчо-оперативна група 1 відділу поліції Дніпровського районного управління поліції №1.

Обставини загибелі тварин з'ясовують, проводяться першочергові слідчі дії. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення частиною 3 статті Криманального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

Згідно з Кримінальним кодексом, порушнику або порушникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок ДТП загинув капітан поліції Ярослав Проць, інспектор батальйону поліції особливого призначення КОРД. Ярослав Проць служив понад 19 років в органах внутрішніх справ і поліції. У 2024 році став на захист України, виконував бойові завдання на Донецькому напрямку.