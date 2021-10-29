На місце виявлення тіла одразу виїхали слідчі поліції. Про це повідомили журналістам анонімні джерела.

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Що наразі відомо

Тіло плавало неподалік від Монастирського острова. По прибуттю вони встановили, що загиблу прибило течією до берега. Вона була повернута обличчям вниз.

Наразі причини смерті встановлюють. Тіло виявили приблизно об 11:40 біля території обласної школи вищої спортивної майстерності.

Місце, де виявили загиблу / Фото "Інформатора"

Що відомо про зникнення жінки

Правоохоронці повідомили, що пішла з дому та не повернулася 49-річна Марія Самойлова. Вона покинула своє помешкання на вулиці Флотська вдягненою не по погоді. А саме, в піжамній кофті з вушками на капюшоні.



Марія Самойлова до зникнення / Фото "Інформатора"

Схожа подія раніше

27 жовтня повідомили, що у Львові зникла студентка, яка пішла з дому посеред ночі. Дівчина була вдягненою лише в піжаму.

Згодом стало відомо, що її виявили мертвою у воді на Піскових озерах. Спершу інформацію опублікували волонтери, а потім це підтвердили правоохоронці.