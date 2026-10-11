11 жовтня, 01:34
Оновлено - 01:41, 11 жовтня
У Дніпрі знову прогримів вибух: місто атакував реактивний "Шахед"
В ніч на 11 жовтня російські війська атакували Дніпро. Містяни чули вибухи.
Пишуть кореспонденти Суспільного.
Що відомо про вибух у Дніпрі?
Тривога у Дніпровському районі почалась о 1:20 11 жовтня.
О 1:29 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного "Шахеда" на місто. Вже за хвилину містяни почули звуки вибуху. Повторні вибухи прогриміли о 1:36.
Станом на момент публікації інформації про руйнування чи постраждалих немає. Імовірно, деталі з'являться дещо згодом.
Зазначимо, що дещо раніше, близько 23:00 10 жовтня російські війська вже атакували Дніпро. Унаслідок влучання "Шахеда" пошкоджено житловий будинок на рівні 8 – 9 поверхів. Наразі відомо про трьох постраждалих.