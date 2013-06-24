Щонайменше 70 постраждалих і 7 загиблих: усе про російський удар по Дніпру 24 червня

У вівторок, 24 червня, Росія атакувала балістикою Дніпро – близько 11:01 в місті пролунали вибухи. Постраждала цивільна інфраструктура, є жертви та поранені.

Зокрема, вибухова хвиля понівечила потяг "Одеса – Запоріжжя". Що відомо про наслідки російського терору Дніпропетровщини – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про удар