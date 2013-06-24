Щонайменше 70 постраждалих і 7 загиблих: усе про російський удар по Дніпру 24 червня
У вівторок, 24 червня, Росія атакувала балістикою Дніпро – близько 11:01 в місті пролунали вибухи. Постраждала цивільна інфраструктура, є жертви та поранені.
Зокрема, вибухова хвиля понівечила потяг "Одеса – Запоріжжя". Що відомо про наслідки російського терору Дніпропетровщини – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що відомо про удар
В Офісі генерального прокурора повідомили, що за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей. На місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують чергові воєнні злочини Росії, "Укрзалізниця" повідомила про новий потяг, аби доставити пасажирів з Дніпра до Запоріжжя – електропоїзд №52 вже очікує на вокзалі та відправиться після повної посадки. Окрім того, перевізник знайшов вагони для зворотного рейсу, тож відправлення потяга №52 "Запоріжжя – Одеса" відбудеться із Запоріжжя за графіком о 15:48. У Дніпрі відомо про 7 загиблих. Близько 70 людей постраждали, серед них – 10 дітей. Зокрема, 5 поранених у важкому стані, лікарі роблять все можливе. У Самарі 2 загиблих, ще 9 людей постраждали – більшість госпіталізували. У важкому стані 4 людини. Зверніть увагу! Цифри ще уточнюють – кількість постраждалих постійно зростає. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про пошкодження будівель: Наслідки руйнувань в житловому секторі уточнюють. Станом на 12:38 в ОВА повідомили про 1 загиблого і понад 20 постраждалих. Серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і 16-річний хлопець, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. Унаслідок російського удару по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 "Одеса – Запоріжжя". На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги, травмованим пасажирам надають медичну допомогу. Цивільний потяг, звичайні люди. Росіяни – терористи, що маскуються під державу виключно для вбивств і збагачення на війні, Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про перші наслідки удару – у місті виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю, потяг. Окрім того, агресор поцілив по місту Самар. Є загиблі та постраждалі. О 11:12 в Дніпропетровській ОВА підтвердили атаку на місто. О 10:58 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена повітряна тривога. Серед них – Дніпропетровщина. На Дніпро рухалися щонайменше 2 швидкісні цілі – у місті пролунали вибухи.
Правоохоронці розпочали розслідування
– написали в Офісі генпрокурора.
Кількість жертв зросла
Пошкоджено потяг "Одеса – Запоріжжя"
– написав очільник ОП Андрій Єрмак.
Пошкоджено цивільну інфраструктуру, – ОВА
В Офісі генерального прокурора повідомили, що за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей.
На місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують чергові воєнні злочини Росії,
"Укрзалізниця" повідомила про новий потяг, аби доставити пасажирів з Дніпра до Запоріжжя – електропоїзд №52 вже очікує на вокзалі та відправиться після повної посадки.
Окрім того, перевізник знайшов вагони для зворотного рейсу, тож відправлення потяга №52 "Запоріжжя – Одеса" відбудеться із Запоріжжя за графіком о 15:48.
У Дніпрі відомо про 7 загиблих. Близько 70 людей постраждали, серед них – 10 дітей. Зокрема, 5 поранених у важкому стані, лікарі роблять все можливе.
У Самарі 2 загиблих, ще 9 людей постраждали – більшість госпіталізували. У важкому стані 4 людини.
Зверніть увагу! Цифри ще уточнюють – кількість постраждалих постійно зростає.
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про пошкодження будівель:
Наслідки руйнувань в житловому секторі уточнюють.
Станом на 12:38 в ОВА повідомили про 1 загиблого і понад 20 постраждалих.
Серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і 16-річний хлопець, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Унаслідок російського удару по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 "Одеса – Запоріжжя".
На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги, травмованим пасажирам надають медичну допомогу.
Цивільний потяг, звичайні люди. Росіяни – терористи, що маскуються під державу виключно для вбивств і збагачення на війні,
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про перші наслідки удару – у місті виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю, потяг.
Окрім того, агресор поцілив по місту Самар. Є загиблі та постраждалі.
О 11:12 в Дніпропетровській ОВА підтвердили атаку на місто.
О 10:58 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена повітряна тривога. Серед них – Дніпропетровщина.
На Дніпро рухалися щонайменше 2 швидкісні цілі – у місті пролунали вибухи.