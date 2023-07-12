Після підриву ГЕС у Запоріжжі спливають гранати, міни, реактивні двигуни: жахаючі фото

Розлив Дніпра приніс нові неприємні сюрпризи. Тепер побільшає роботи у піротехніків.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області повідомляє, що наслідком підриву Каховської ГЕС стало спливання вибухонебезпечних предметів.

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Що саме виносить Дніпро

Через спад води усі підозрілі предмети, які були на дні, опинилися на поверхні. Лише за останній місяць 28 разів сапери проводили роботи з розмінування на узбережжях водойм, під час яких вилучили та знищили 34 боєприпаси,

– повідомили у ДСНС.

Наприклад, 11 липня в Запоріжжі на берег Дніпра винесло дві протитанкові міни, вибухник, гранату та реактивний двигун пострілу гранатомету. Усі ці речі знищили піротехники.

Фото небезпечних знахідок

Надзвичайники показали, як працюють із тим, що винесло водою на берег / ДСНС

Через воєнний стан не можна відвідувати прибережні водойми – на це існує заборона із 7 квітня 2022 року. Її ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Слід розуміти, що береги Дніпра були ареною бойових дій під час Другої світової війни, тож не відомо, що саме затонуло тоді і загрожує нам зараз.

Що робити, якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет

- не підходьте до знахідки;

- не чіпайте її руками та не впливайте на неї механічно;

- повідомте екстрені служби.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховську ГЕС підірвали росіяни 6 червня. Вона завершує Дніпровський каскад гідроелектростанцій, а Каховське водосховище охоплює Запорізьку, Дніпропетровську та Херсонську області.

Через підрив Дніпро вийшов із берегів, змиваючи все на своєму шляху. Декілька днів стояла велика вода.

Внаслідок підриву загинули люди, проте неможливо сказати, скільки саме: частину території, де розлилася річка, окуповано.

Наслідки від знищення гідроелектростанції є і для природи.