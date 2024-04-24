Вода досягла рекордної позначки: у весняному Києві Дніпро вийшов з берегів

Столицю України охопило масштабне водопілля, затопивши, зокрема, Гідропарк та Муромець. Рівень Дніпра сягнув історичної позначки, але серйозної загрози для міста немає.

Власне, вода в Дніпрі не вгамовується станом на 24 квітня, затоплюючи столичні парки та набережні. Київська міська військова адміністрація попереджає про новий рекорд рівня води, який досяг 644 сантиметрів над нульовою позначкою.

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Водопілля в столиці: Дніпро вийшов з берегів

За словами Сергія Попка, начальника КМВА, цьогорічне водопілля в Києві встановило новий рекорд. Він заявив, що за останню добу вода піднялася ще на 8 сантиметрів, але попри це, столиця залишається в безпеці.

Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об'єкти й житлові масиви міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває,

− заспокоює Попко.

Попри вражаючі кадри затоплених зон, влада запевняє: ситуація – під контролем. Міські служби продовжують роботу з моніторингу рівня води та вживають необхідні заходи для запобігання можливим негативним наслідкам.

У Києві рекордний рівень води на Дніпрі / Фото КМВА

Річка Дніпро вийшла з берегів і затопила зони саме в столичному Гідропарку, парку Муромець, набережній на Оболоні та вулиці Микільсько-Слобідська.

Окремі райони столиці затопило: дивіться відео КМВА

Що таке водопілля Це періодичне підвищення рівня води у річках, яке перевищує середній рівень на певній ділянці водойми. Відповідне явище зазвичай відбувається внаслідок інтенсивних опадів, танення снігу або льодовиків, хоча воно також може виникати через зміни клімату або гідрологічні переміни, спричинені людською діяльністю. У випадку з Києвом і Дніпром – водопілля є сезонним, тобто весняним.

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Що робити, коли підіймається рівень води

Якщо ви опинилися в зоні, де можливе водопілля, важливо дотримуватися таких рекомендацій: