"ДніпроАзот" Коломойського шантажує країну: справою зацікавилося СБУ
10 травня підприємство "ДніпроАзот", яке належить Ігореві Коломойському, зупинилося на плановий ремонт і водоканали почали використовувати хлор зі своїх резервів.
Вже 15 червня у "ДніпроАзоті" заявили, що припиняють свою роботу. Причина – здорожчання газу, через що виготовлення хлору стало збитковим. До того часу запаси хлору в усіх регіонах України майже вичерпались.
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Зараз ПАТ "ДніпроАзот" відновило роботу і хлор надходить у Водоканали України. Проте через підвищення ціни на хлор вартість води в Україні зросте мінімум на 2-3% незалежно від розміру міст.
Підвищення ціни на хлор вплине на кожного споживача в Україні, тому що за рахунок збільшення вартості хлору вартість води зросте мінімум на 2-3% незалежно від розміру міст. Коли ми говоримо про їхнє ("ДніпроАзоту") монопольне становище, то вони де-факто не визнаються монополістом, вони просто є монополістом і тут треба буде з цим щось робити. Це рішення по "ДніпроАзоту" повинні ухвалювати компетентні органи, зокрема Антимонопольний комітет і СБУ, оскільки це питання національної безпеки,
– розповіла віце-президент Асоціації Водоканалів України Ольга Бабій.
В уряді наголошують, що дії керівництва "ДніпроАзоту" та його власників були запланованим сценарієм, дуже небезпечним для всієї країни. Тобто фактично – це шантаж держави. Зараз перевіркою цієї ситуації займається Служба безпеки України.
Відео коментаря міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка
Нагадаємо, ще 6 липня "Київводоканал" заявив, що в Україні існує загроза припинення централізованого постачання питної води. Виною цьому – припинення поставки та виробництва рідкого хлору хімічним підприємством "ДніпроАзот".
13 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у Кабінеті міністрів розробили план по забезпеченню України рідким хлором для знезараження питної води.
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