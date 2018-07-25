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"ДніпроАзот" Коломойського шантажує країну: справою зацікавилося СБУ

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ПАТ "Дніпроазот" відновило роботу
ПАТ "Дніпроазот" відновило роботу / Фото з відкритих джерел

10 травня підприємство "ДніпроАзот", яке належить Ігореві Коломойському, зупинилося на плановий ремонт і водоканали почали використовувати хлор зі своїх резервів.

Вже 15 червня у "ДніпроАзоті" заявили, що припиняють свою роботу. Причина – здорожчання газу, через що виготовлення хлору стало збитковим. До того часу запаси хлору в усіх регіонах України майже вичерпались.

Читайте також: "Хлорний колапс": у "Укрводоканалекології" розповіли про ситуацію з постачанням

Зараз ПАТ "ДніпроАзот" відновило роботу і хлор надходить у Водоканали України. Проте через підвищення ціни на хлор вартість води в Україні зросте мінімум на 2-3% незалежно від розміру міст.

Підвищення ціни на хлор вплине на кожного споживача в Україні, тому що за рахунок збільшення вартості хлору вартість води зросте мінімум на 2-3% незалежно від розміру міст. Коли ми говоримо про їхнє ("ДніпроАзоту") монопольне становище, то вони де-факто не визнаються монополістом, вони просто є монополістом і тут треба буде з цим щось робити. Це рішення по "ДніпроАзоту" повинні ухвалювати компетентні органи, зокрема Антимонопольний комітет і СБУ, оскільки це питання національної безпеки,
– розповіла віце-президент Асоціації Водоканалів України Ольга Бабій.

В уряді наголошують, що дії керівництва "ДніпроАзоту" та його власників були запланованим сценарієм, дуже небезпечним для всієї країни. Тобто фактично – це шантаж держави. Зараз перевіркою цієї ситуації займається Служба безпеки України.

Відео коментаря міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка

Нагадаємо, ще 6 липня "Київводоканал" заявив, що в Україні існує загроза припинення централізованого постачання питної води. Виною цьому – припинення поставки та виробництва рідкого хлору хімічним підприємством "ДніпроАзот". 

13 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у Кабінеті міністрів розробили план по забезпеченню України рідким хлором для знезараження питної води.

Теги: Новини України Тарифи комунальні послуги Новини Дніпра хлорний колапс Ігор Коломойський
Джерело: 24 канал
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