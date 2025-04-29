Атака Росії по Дніпропетровщині вбила 12-річну дівчинку, 6-річну дитину врятували з-під завалів

У Самарівському районі Дніпропетровської області ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Загинула 12-річна дівчинка.

Інша дівчинка 2019 року народження вижила. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України та Дніпропетровську ОВА.

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Що відомо про загиблу дитину внаслідок російського удару на Дніпропетровщині

Уночі російські війська атакували Самарівський район Дніпропетровщини. Під завалами у Губиниській громаді опинились діти.

Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину, проте дівчинка 2012 року народження, на жаль, померла дорогою до лікарні.

Іншу дівчинку 2019 року народження вдалося врятувати , ДСНС передали її медикам.

Їх батьки також постраждали, але госпіталізації не потребують.

ДСНС ліквідують наслідки атаки на Дніпропетровщині: дивіться відео

У Синельниківському районі внаслідок удару по підприємству сталася пожежа на аграрному підприємстві. Там загиблих та постраждалих попередньо немає.

По Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, агресор вдарив КАБом. Наслідки з'ясовуються.

По Нікопольщині окупанти цілив артилерією та FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади.

Поранено 47-річну жінку, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Понівечені інфраструктура, 2 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач.

Наслідки атаки ліквідують 27 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Над областю цієї ночі вдалося збити 7 ворожих БпЛА.

Наслідки атаки БпЛА по Дніпропетровщині: фото ДСНС, Дніпропетровської ОВА