На Дніпропетровщині чоловік заживо згорів у авто: фото
У Нікополі на Дніпропетровщині в авто згорів чоловік. Повідомлення про пожежу на вулиці Козацькій надійшло до рятувальників зранку 4 червня.
Відомо, що авто спалахнуло просто під час руху, повідомляє ДСНС.
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Прибувши на місце, рятувальники загасили вогонь, а всередині машини Renault Kangoo виявили тіло чоловіка. Був він водієм чи пасажиром – наразі невідомо.
Вогнеборці ліквідовують пожежу в Нікополі / Фото ДСНС
У Нікополі згоріло авто з людиною всередині / Фото ДСНС
Наразі правоохоронці встановлюють особисті дані загиблого та з'ясовують причини займання.
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