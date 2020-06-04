У Нікополі на Дніпропетровщині в авто згорів чоловік. Повідомлення про пожежу на вулиці Козацькій надійшло до рятувальників зранку 4 червня.

Відомо, що авто спалахнуло просто під час руху, повідомляє ДСНС. На Кіровоградщині загорілась електричка: її випустили ще 45 років тому – фото, відео Прибувши на місце, рятувальники загасили вогонь, а всередині машини Renault Kangoo виявили тіло чоловіка. Був він водієм чи пасажиром – наразі невідомо.

Вогнеборці ліквідовують пожежу в Нікополі / Фото ДСНС

У Нікополі згоріло авто з людиною всередині / Фото ДСНС Наразі правоохоронці встановлюють особисті дані загиблого та з'ясовують причини займання. Загорівся транспорт: моторошні випадки Напередодні на трасі Київ – Чоп сталася ДТП. Автомобіль Lexus на великій швидкості влетів у фуру. Через зіткнення моторний відсік легковика загорівся, вогонь перекинувся на причіп: водій згорів живцем.

У Кіровоградській області на перегоні Помішна – Новоукраїнка (Одеська залізниця) загорівся приміський електропоїзд ЕР9П-362. Пасажирів всередині, на щастя, не було.

У Дніпропетровській області 29 травня загорівся рейсовий автобус "Богдан", що курсує за маршрутом Павлоград – Першотравенськ. Ніхто з пасажирів, на щастя, не постраждав.

