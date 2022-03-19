З Дніпропетровщини на Херсонщину відправили майже 300 тонн гуманітарної допомоги

З Дніпропетровщини на Херсонщину 19 березня відправили майже 300 тонн гуманітарної допомоги. Для цього було задіяно дванадцять 20-тонних фур.

Таку інформацію повідомив голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко під час брифінгу.

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Куди поїхала гуманітарна допомога

За словами Резніченка, рішення про передачу гуманітарної допомоги на Херсонщину було ухвалене ввечері 18 березня. Фури з медикаментами та продуктами відправились наступного дня у ті населені пункти області, де є прохід.

Ми почали допомагати сусіднім областям, тим, де є можливість передати гуманітарну допомогу,

– підкреслив голова Дніпропетровської ОВА.

Додамо, що дві з дванадцяти фур завантажені медикаментами, решта – продуктами, дитячим харчуванням одягом та засобами гігієни.

Фури з гуманітарною допомогою вирушили з Дніпропетровщини на Херсонщину / Фото Дніпропетровська ОВА

Фури з гуманітарною допомогою вирушили з Дніпропетровщини на Херсонщину / Фото Дніпропетровська ОВА

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