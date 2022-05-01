На Дніпропетровщині – "приліт": окупанти обстріляли по околиці села

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України. Так на Дніпропетровщині вночі і ранком 1 травня 2022 року — тривоги.

Про це повідомили джерела 24 каналу в Обласній військовій адміністрації.

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Згідно з інформацією, був один обстріл Зеленодольськоі громади. Російські військові змогли влучити по околиці одного з сіл громади.

Через обстріли – ніхто з громадян не постраждав. Детальна інформація уточнюється.

Що відомо про обстріли на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині російська армія з "Градів" обстріляла два селища у Криворізькому районі. Наразі постраждалих немає, на місці продовжують працювати рятувальники.

Вчора, 28 квітня, окупанти знову обстріляли ракетами закинутий завод у Синельниківському районі. На його території давно вже нічого не було, тому й постраждалих немає.

Одну з ворожих ракет росіян вдалося збити на Дніпропетровщині. На полі залишились лише уламки вбивчої техніки. Руйнувань немає, постраждалих теж.

Російські окупанти 23 квітня поцілили ракетою у Дніпровський район. Внаслідок влучання ракети у землі утворилася вирва, глибина якої становить 4 метри, а ширина – 8 метрів. Лише вона обійшлася росіянам у кілька мільйонів доларів.

Російські окупанти вночі 10 квітня атакували Дніпропетровщину. Через це постраждали об'єкти у Дніпрі, Дніпровському та Павлоградському районах. В області практично щогодини були сирени, які сповіщали про повітряну тривогу.

Як зауважив очільник ОВА, росіяни вже розуміють, що програють війну в Україні. Вони зазнають значних втрат, мобілізують усі свої зусилля, але не можуть досягти поставлених цілей. Через це окупанти й займаються терором, обстрілюючи ракетами мирні міста.

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