На Дніпропетровщині пролунали вибухи

Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. У ніч на 22 травня в Павлограді Дніпропетровської області пролунав вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Палвограді

Повітряну тривогу у Павлоградському районі було оголошено о 01:02. Вже за 6 хвилин з'явилася інформація про те, що в Павлограді пролунали вибухи.

У Павлограді чутно звуки вибуху,

– йдеться у повідомленні.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Раніше у Повітряних силах попереджали про те, що в напрямку Павлограда рухаються російські "Шахеди".

Зауважимо, що наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо причин та наслідків вибухів у Павлограді.

Нагадаємо, що росіяни почали встановлювати на "Шахеди" два нові види комбінованих бойових частин. Вони мають збільшену вагу зі стандартних 50 до 90 кілограмів.