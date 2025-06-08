8 червня, 22:23
На Дніпропетровщині пролунали вибухи
Основні тези
- 8 червня ввечері на Дніпропетровщині оголосили тривогу через загрозу дронів.
- О 22:22 у Самару пролунали вибухи.
8 червня увечері окупанти розпочали дронову атаку на Україну. На Дніпропетровщині чули вибухи.
Близько 20:22 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів ворожих безпілотників, передає 24 Канал.
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Вибухи у Самару
О 22:16 монітори попереджали, що два російських БпЛА наближаються до Самару.
О 22:20 Повітряні сили повідомляли, що:
- кілька груп "Шахедів" на заході та в центрі Харківщини рухаються курсом на Полтавщину/Дніпропетровщину;
- група БпЛА на півночі Донеччини прямує курсом на Дніпропетровщину;
- групи "Шахедів" на півночі Дніпропетровщини рухаються на захід;
- група дронів у центрі Дніпропетровщини прямує на північ;
Біля 22:22 у Самару пролунали вибухи.
Нагадаємо, що під час вечірнього звернення президент Зеленський закликав українців обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги найближчими днями.
До слова, США припускають, що Росія готує комплексний і масований удар по Україні у помсту за уражені аеродроми.