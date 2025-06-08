На Дніпропетровщині пролунали вибухи

8 червня увечері окупанти розпочали дронову атаку на Україну. На Дніпропетровщині чули вибухи.

Близько 20:22 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів ворожих безпілотників, передає 24 Канал.

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Вибухи у Самару

О 22:16 монітори попереджали, що два російських БпЛА наближаються до Самару.

О 22:20 Повітряні сили повідомляли, що:

кілька груп "Шахедів" на заході та в центрі Харківщини рухаються курсом на Полтавщину/Дніпропетровщину;

група БпЛА на півночі Донеччини прямує курсом на Дніпропетровщину;

групи "Шахедів" на півночі Дніпропетровщини рухаються на захід;

група дронів у центрі Дніпропетровщини прямує на північ;

Біля 22:22 у Самару пролунали вибухи.

Нагадаємо, що під час вечірнього звернення президент Зеленський закликав українців обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги найближчими днями.

До слова, США припускають, що Росія готує комплексний і масований удар по Україні у помсту за уражені аеродроми.