На Дніпропетровщині пролунав вибух: в Україні загроза балістики
Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. Увечері 9 жовтня вибух пролунав на Дніпропетровщині.
В Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. 24 Канал закликає не ігнорувати загрозу та перебувати в укритті до сигналу відбою повітряної тривоги, що допоможе вберегти життя, а також полегшить роботу Повітряним силам.
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Що відомо про вибухи у Дніпропетровській області
Об 19:01 в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошену повітряну тривогу,
– йдеться в повідомленні.
Вже за 8 хвилин там повідомили, що в напрямку Павлограда рухається швидкісна ціль. Трохи згодом з'явилася інформація про вибухи в Дніпропетровській області.
Водночас моніторингові канали повідомили, що ціль припинила існування в районі Павлоградського району Дніпропетровщини.
Втім, наразі офіційні коментарі щодо вибухів в Дніпропетровській області відсутні.
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