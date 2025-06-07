На Дніпропетровщині росіяни пошкодили КАБами дитячий садок, загинув чоловік

Росія продовжує жорстоко атакувати нашу державу. Там, де може, вона дістає керованими авіабомбами, від яких багато руйнувань. На Синельниківщині під час обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

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Що відомо про удар по Дніпропетровщині 7 червня

Про удар росіянами по Новопавлівській громаді Синельниківщини Сергій Лисак писав о пів на сьому вечора 7 червня. Тоді не було відомо, що є жертви. Звістку про загиблого навели пізніше – імовірно, це стосується обстрілу, про який інформував Лисак.

Сумна звістка з Межівської громади Синельниківщини. Там, через атаку росіян КАБами, загинув місцевий. Співчуття рідним і близьким... Серед пошкоджень – 5 приватних будинків і дитячий садок,

– написали в ОВА.

Інший район області, Нікопольський, протягом дня росіяни обстріляли понад 30 разів.