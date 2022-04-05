На Дніпропетровщині загинула жінка, яка взяла в руки касетний боєприпас

У Новоселівці на Дніпропетровщині загинула 47-річна місцева жителька. Вона сама взяла в руки касетний боєприпас.

Трагедія через необачність сталася зранку 5 квітня. Жінка підірвалася на вибухівці одразу, коли взяла її до рук.

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Близько 7-ї години ранку у селі Новоселівка Покровського району. Як встановили правоохоронці, 47-річна місцева мешканка підірвалася на вибуховому пристрої коли взяла його в руки. Від отриманих поранень жінка померла,

– пишуть у поліції.

Правоохоронці закликають людей не торкатись підозрілих предметів. Як тільки ви помітили боєприпас, одразу повідомте про це в ДСНС та поліцію.

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