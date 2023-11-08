У 15 років дівчина важила 8 кілограмів: на Дніпропетровщині горе-матір відправили в тюрму

На Дніпропетровщині засудили жінку, яка нанележно виконувала свої материнські обов'язки щодо доньки з інвалідністю. Зокрема, дівчинка не отримувала належної їй кількості продуктів.

Жінку засудили до 4 років позбавлення волі. Мовиться, що вона неналежно виконувала свої обов'язки.

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Прокурори у суді довели, засуджена мала на утриманні дитину з інвалідністю. Протягом усього часу вона не забезпечувала доньку повноцінним харчуванням, лікуванням та належними побутовими умовами проживання. Під час вилучення з родини 15-річна дівчинка важила 8 кілограмів,

– мовиться у повідомленні.

Експерти підтвердили, що дитина – у критичному стані. Окрім того, у дівчинки діагностували гіпотрофію, а також – розумову відсталість.

Прокуратура оскаржила перший вирок

Перший вирок горе-матері Криворізька південна окружна прокуратура вже оскаржувала. Усе через його м'якість. Мовиться про рішення суду, ухвалене у лютому 2023 року. Тоді жінку визнали винною й засудили до 5 років обмеження волі. Водночас прокурори подали на апеляцію.

Наразі горе-матір вже позбавили батьківських прав. Її донька перебуває у спеціальному будинку-інтернаті. Там за дівчинкою наглядають спеціалісти. Підлітку виводять з критичного стану, до якого її довела рідна мати.

Скандал з найстаршою матір'ю України

У 2023 році в Україні спалахнув скандал з Валентиною Підвербною – найстаршою мамою України. Її донька шокувала дописом у соцмережах. 12-річна Анна-Марія заявила, що мама знущається з неї фізично та морально. Дівчина скаржилася, що Валентина б'є її, дряпає, кричить, нецензурно лається, цькує, а також – забороняє митися.

Після скарг дівчинки її негайно забрали у матері. Згодом суд ухвалив рішення.

"Ухвалено відібрати малолітню дитину від матері, без позбавлення батьківських прав. До досягнення малолітньою дитиною 14-річного віку, тобто строком до 23 лютого 2025 року", – мовиться у повідомленні.

Коли донька перебувала у лікарні, Валентина навідувала її та приносила ласощі.