Привласнили виплати військових та намагалися дати хабар: на Дніпропетровщині судитимуть офіцерів

Працівники ДБР викрили 2 офіцерів, які підробили документи та "влаштували на роботу" 10 військовослужбовців. Чоловіки отримували за фейкових бійців кошти.

Раніше для закриття справи вони намагалися підкупити слідчого. Офіцерам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

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Офіцери намагалися дати хабар

Начальник відділення персоналу штабу та начальник стройової частини "на папері" нібито влаштували 10 осіб у військову частину. Ці люди не мали жодного відношення до служби. Їх кошти отримували офіцери – у тому числі і доплати за участь у бойових діях. Загальна сума збитків становить 3,5 мільйони гривень.

Також один з керівників намагався дати хабар у розмірі 10 тисяч доларів слідчому, коли справою зацікавилося ДБР. Військового затримали ще у лютому при передачі грошей. Його засудили до 4 років позбавлення волі.

Викриття керівників військової частини / ДБР

Тепер же обох чоловіків судитимуть за фактом заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Один з військових відшкодував частину збитків у розмірі 600 тисяч гривень.

Розслідування ДБР щодо командирів