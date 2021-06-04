Це трапилося на вулиці Трубників у місті Нікополь 27 травня. Наразі потерпіла перебуває в лікарні.
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- Як розповіла потерпіла Інна Росличенко, вона їхала тоді в маршрутці №22 та планувала вийти на зупинці "Магазин Свит".
- Жінка встала перед закінченням поїздки, однак водій надто різко загальмував.
- Тоді вона не втрималась за поручні та полетіла в сторону передніх дверей автобуса.
- Там зачепилася за пластмасовий обмежувач і вдарилась головую об сходинки.
- На обличчі жінки зробились рани, з яких рясно текла кров.
- Коли у водія попросили аптечку, він зізнався, що в салоні її немає.
- Тоді інші пасажири викликали швидку допомогу.
- Згодом потерпіла оприлюднила фото свого понівеченого обличчя.
Жителька Нікополя, яка впала в маршрутці / Фото Vgorode
Що було після приїзду медиків
Співробітники швидкої одразу вкололи потерпілій знеболювальне та наклали на обличчя пов'язку. Згодом її відвезли до травматології.
Медики діагностували багато травм:
- закриту черепно-мозкову травму;
- струс мозку;
- надрив внутрішньої частини верхньої губи;
- відкритий перелом кісток;
- а також забій носа.
За словами потерпілої, вона зараз перебуває на стаціонарному лікуванні в неврології. Там вона вже витратила на лікування понад 7,5 тисячі гривень.
На ніс жінки наклали 3 шви, а також провели частину необхідних досліджень. Однак до повного одужання далеко, тому невідомо скільки грошей ще на це піде.
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Чоловік потерплої спробував притягнути до відповідальності водія маршрутки, де це трапилося. Однак він і його керівництво навіть не спробували спілкуватись на цю тему. Чи зверталися до поліції щодо інциденту – невідомо.