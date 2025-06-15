Одразу три напрямки: в ISW заявили, що росіяни ведуть багатовекторний наступ на Дніпропетровщину
- Російські війська намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької і Дніпропетровської областей та атакують з трьох напрямків.
- За даними ISW, окупанти нещодавно просунулися в центральній частині Горіхового (на схід від Новопавлівки) та, ймовірно, захопили населений пункт.
Російські війська не полишають спроб просунутися на фронті та намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей. Для цього окупанти атакують одночасно з кількох напрямків.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Що відбувається на кордоні Дніпропетровщини
Російські війська намагаються просунутися до Новопавлівки на Дніпропетровщині з трьох тактичних напрямків.
Геолокаційні кадри, опубліковані 13 червня, свідчать, що окупанти нещодавно просунулися в центральній частині Горіхового (на схід від Новопавлівки) та, ймовірно, захопили населений пункт.
Раніше аналітики ISW вже зазначали, що російські війська ведуть багатовекторний наступ у бік Дніпропетровської області, атакуючи з трьох тактичних напрямків – зі сходу, південного сходу та півдня від Новопавлівки.
Основним угрупованням на цьому напрямку, ймовірно, є 41 загальновійськова армія.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець також повідомив, що підрозділи 74 та 137 мотострілецьких бригад (41 армія) також ведуть наступ поблизу Котлярівки та Муравки (північний схід від Новопавлівки), а додаткові підрозділи 74 бригади атакують Горіхове з півночі.
До слова, протягом доби 14 червня на фронті відбулося 203 бойових зіткнення. Зокрема на Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 34 спроби прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Розлив, Багатир, Новосілка та в напрямку Новомиколаївки, Запоріжжя, Дачного, Шевченка, Вільного Поля.