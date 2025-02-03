Вимагали гроші в експосадовця: поліція затримала 2 депутатів і кримінального авторитета

У Дніпропетровській області поліція затримала двох депутатів та кримінального авторитета. Ці чоловіки вимагали 60 тисяч доларів США у колишнього заступника мера одного з населених пунктів регіону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

Цікаво У Павлограді біля будівлі РТЦК стався вибух: є постраждалий

Що відомо про справу з вимаганням грошей в експосадовця

Правоохоронці розповіли, що зловмисники протягом певного часу чинили психологічний тиск на потерпілого, погрожуючи йому та його близьким фізичною розправою.

Згодом чоловіки вдалися до радикальніших дій: залучили поки що невстановлених осіб та кидали на подвір'я ексзаступника мера світлошумові гранати. Також підозрювані підпалили будинок експосадовця та автомобіль.

Побоюючись за своє життя і безпеку родини, потерпілий змушений був погодитися на злочинні вимоги,

– зазначили у поліції.

Далі правоохоронці затримали трьох фігурантів справи під час отримання від потерпілого частини "боргу" у 22 000 доларів.

Поліція затримала 2 депутатів та кримінального авторитета, які вимагали 60 тисяч доларів від ексзаступника мера у Дніпропетровській області / Фото Нацполіції

"Загалом кримінальний авторитет та двоє чинних депутатів однієї з міських рад – керівники комунальних підприємств – вимагали 60 000 доларів. Вони стверджували, що цю суму їм нібито заборгував ексзаступник міського голови", – написали поліцейські.

Зрештою слідчі, ґрунтуючись на зібраних доказах, оголосили 3 чоловікам підозру за статтею Кримінального кодексу України про вимагання. Суд відправив усіх підозрюваних під варту.

Нарахі тривають подальші заходи для встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину. Досудове розслідування щодо цієї справи ще триває.