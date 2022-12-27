Це "обезголовлення" окупаційних військ, – Гуменюк про ураження штабу біля Дніпровського лиману

Українська армія продовжує знищувати штаби та інші військовій об’єкти росіян на окупованих територіях. В цьому неабияк допомагають місцеві жителі, які здають місцерозташування росіян.

Про це 24 каналу розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк. За її словами, Україна продовжує тактику "виснаження" ворога напередодні активних дій.

Український спротив

Наталія Гуменюк підтвердила, що біля Дніпровського лиману високоточним ударом було поранено близько 70 російських офіцерів. Така тактика дозволяє виснажити ворога матеріально та територіально, не дозволяючи йому закріпитися на захоплених територіях. Речниця ЗСУ розповідає про ураження росіян в Херсонській області: дивіться відео

Також Росія не має змоги підтягнути резерви, бо Україна тримає під вогневим контролем логістичні маршрути, а точкові удари є результатом співпраці із рухом спротиву, через що росіяни посилюють тиск на місцеве населення.

Саме тому окупанти посилюють поліцейські заходи на цій території аж до 7 – 10 денного комендантського обмеження для того, щоб люди не могли виходити зі своїх домівок і співпрацювати, в тому числі й надаючи необхідну інформацію,

– сказала Гуменюк.

Також за словами речниці, у російських військ є проблеми із морально-психологічним станом, оскільки командування застосовує "кадирівців" та "росгвардію" для утримання новомобілізованих на позиціях, щоб ті не втекли. Через моральну непідготовленість мобілізованих росіян, вони змушені шукати шляхи відходу від позицій, але саме для їх стримання і привезли спеціальні загони для стримування.

Що відбувається на півдні