До 100 тисяч українських туристів: у Туреччині озвучили прогноз на літній сезон

Вже зовсім скоро настане сезон відпусток, коли українці зазвичай їдуть відпочивати за кордон. Війна перекреслила усі плани, але в Турції сподіваються таки прийняти тисячі наших громадян.

Раніше курорти Туреччини для свого відпочинку обирали як громадяни України, так і росіяни. Втім, після того, як Росія підло напала на Україну, а її армія розбомбила наші міста та вчинила геноцид проти українців, на таке "сусідство" на відпочинку навряд чи йтиме мова.

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Туреччина чекає на українців

Зараз кожен українець робить усе можливе та неможливе для того, щоб допомогти нашій героїчній армії здолати російських окупантів. Особливо це стосується фінансування волонтерів, які допомагають нашим захисникам. Окрім того, через війну багато наших громадян тимчасово опинилися без роботи. Усі ці фактори свідчать про те, що зараз українцям явно не до відпусток.

Минулого року у Туреччині відпочило близько двох мільйонів наших громадян, потік туристів з Росії – близько 4,7 мільйона. Вже зараз турецький туристичний бізнес відчуває негативні наслідки нападу рашистів на Україну, станом на зараз з Росі немає запитів або ж бронювань. Головними причинами називають економічну кризу в Росії та наслідки санкцій західних партнерів України. Також росіяни не можуть розраховуватися банківськими картками, що ще більше ускладнює ситуацію. Також росіяни не можуть здійснити переліт через море, адже їх судно може бути негайно заарештоване. Для захисту свого туристичного бізнесу Туреччина планує возити росіян своїми літаками, але зараз розв'язання цього питання дає не такі позитивні наслідки, як очікувалося.

Що ж до українців, то тут велику роль відіграє заборона виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон через воєнний стан. Зважаючи на цей та ряд інших факторів, Туреччина прогнозує приблизно 100 тисяч туристів з України впродовж усього сезону.

Санкції проти Росії: останні новини

ЄС вирішив наразі не буде забороняти морського транспортування нафти з Росії. Це дуже вдарило б по економіці Греції та Мальти, тому Європа врахувала позиції цих країн.

Як розповів Жозеп Боррель, шостий пакет санкцій проти Росії буде розглянуто 16 травня. Обговорення планується на рівні міністрів країн ЄС.

Сполучені Штати Америки готові визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Сенаті.

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