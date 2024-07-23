До 14:00 по всій Україні діятиме одна черга відключень

Сьогодні, 23 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. В Укренерго розповіли, як будуть діяти обмеження.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго". Зазначають, що це стало можливим завдяки активізації роботи сонячних електростанцій.

Дивіться також Якими будуть відключення світла в Києві 23 липня

До 14 буде одна черга відключень

23 липня до 14:00 в усіх регіонах буде діяти одна черга відключень

Також є і інші зміни. З 14:00 до 16:00 – 1 черга, 16:00-19:00 – 2 черги, 19:00-24:00 – 3 черги відключень у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях

З 14:00 до 16:00 – 2 черги; 16:00-24:00 – 3 черги відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій областях

Обстріли об'єктів енергетики

В Укренерго також повідомили, що вночі ворожі дрони атакували енергооб'єкт у північному регіоні.

Як наслідок, знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Сумської та Чернігівської областей.

На ранок без світла залишаються близько 25 тисяч споживачів у Сумській області. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.