До 14:00 по всій Україні діятиме одна черга відключень
Джерело:Укренерго
Сьогодні, 23 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. В Укренерго розповіли, як будуть діяти обмеження.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго". Зазначають, що це стало можливим завдяки активізації роботи сонячних електростанцій.
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До 14 буде одна черга відключень
23 липня до 14:00 в усіх регіонах буде діяти одна черга відключень
Також є і інші зміни. З 14:00 до 16:00 – 1 черга, 16:00-19:00 – 2 черги, 19:00-24:00 – 3 черги відключень у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях
З 14:00 до 16:00 – 2 черги; 16:00-24:00 – 3 черги відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій областях
Обстріли об'єктів енергетики
В Укренерго також повідомили, що вночі ворожі дрони атакували енергооб'єкт у північному регіоні.
Як наслідок, знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Сумської та Чернігівської областей.
На ранок без світла залишаються близько 25 тисяч споживачів у Сумській області. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.