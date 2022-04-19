До 17 років колонії: у Криму дитячого тренера засудили за вигаданий "тероризм"

Росія продовжує переслідування кримських татар. У тимчасово окупованому Криму 37-річного дитячого тренера Еміля Зіядінова засудили до 17 років колонії суворого режиму за сфабрикованим звинуваченням у буцімто "тероризмі".

Південний окружний військовий суд Росії призначив чоловіку у справі "Хізб ут-Тахрір" 4 роки в'язниці та 13 років колонії суворого режиму. За матеріалами "справи", обвинувачений Еміль Зіядінов не мав зброї, вибухівки чи боєприпасів, не планував здійснювати жодного терористичного акту і не закликав інших до здійснення терористичних дій.

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Вирок суду

За "обвинувальним висновком", кримський татарин буцімто організовував конспіративні збори "Хізб ут-Тахрір", що заборонена у Росії, в одному з домоволодінь у Криму. Колишня дружина господаря будинку при цьому кілька разів непритомніла у суді при допиті – раніше вона давала свідчення "слідчому" у відділку ФСБ.

Також свідчення проти Зіядінова буцімто дав секретний "свідок" під псевдонімом "Татарин". Він заявив, що обвинувачений начебто був членом забороненої у Росії організації, проводив конспіративні заходи, активно вербував інших осіб до участі у буцімто "терористичній" діяльності.

Разом з тим "свідок" не зміг докладно повідомити суд про обставини свого знайомства із Зіядіновим і деталі буцімто проведення подібних зборів. "Татаров", за словами адвоката підсудного Айдера Азаматова, дуже часто плутався у своїх свідченнях, і навіть російський прокурор був цим збентежений.

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Захист наполягав, що з висновків незалежного спеціаліста Олени Новожилової, фахівці слідства Палеха та Мухаммед-Заріпов виконали експертизу з порушенням процесуальних та методологічних правил. Однак російський суд не виключив їхні висновки з переліку доказів.

Підсудний та його захист називають процес сфабрикованим і пов'язують арешти з висловленням громадянської позиції та публічною критикою силових структур за репресії щодо інших кримських татар.

Що відомо про Еміля Зіядінова

Незаконно засуджений займався карате з дитинства. Під час навчання у виші також вивчав теквондо, пізніше почав тренувати дітей у рідному селищі Красногвардійське, що у Криму.

Чоловік підтримував політичних в'язнів Кремля, кримських мусульман та їхні сім'ї. У 2018 році виходив з одиночним пікетом "Мусульмани – не терористи", неодноразово їздив на суди з метою підтримки земляків до Москви та Ростова.

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У 2019 році кримського татарина й самого затримали поблизу будинку Рустема Шейхалієва, під час обшуку, начебто за "непокору правоохоронним органам". 7 липня 2020 року у будинку Зіядінова провели обшук, після чого його арештували.

Додамо, що перші арешти за справами "Хізб ут-Тахрір" у Криму розпочались у 2015 році, коли російська влада впровадила на території тимчасово окупованого півострова норми свого законодавства.

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