До 2035 року Україна планує побудувати великий флот, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що одним із завдань України є побудувати до 2035 року великий флот, здатний давати відсіч за потреби. Результати першого етапу можна буде побачити вже на День Незалежності.

Про це в інтерв'ю кримським журналістам заявив Володимир Зеленський. Він наголосив, що частиною деокупації півострова є питання розблокування Чорноморського й Азовського узбережжя.

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У планах України – побудувати флот

Є завдання до 2035 року побудувати великий флот,

– заявив президент.

Він додав, що це достатньо довго, але результати першого етапу наочно можна буде побачити вже 24 серпня 2021 року.

Завдання України – побудувати професійний потужний флот, здатний давати відсіч будь-кому. "Ми мирна держава, але маємо бути готові до будь-яких кроків. Ми готуємося до розблокування чорноморського регіону", – пояснив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна не може чекати 20 років, доки з'явиться інфраструктура для повноцінного суднобудування, тому флот будують і в інших державах. "Паралельно ми будуємо в Україні інфраструктуру, щоб підхопити цей процес", – додав глава держави.

За його словами, в України будуть і корвети, і військові катери, малі підводні човни.

Будівництво військових баз

Першу військову базу скоро розпочнуть будувати в Бердянську. В цьому масштабному проєкті Україна розраховує на підтримку з боку Євросоюзу, Великої Британії та США.

Ми вже отримали повну підтримку від Великої Британії. Питання посилення ВМС України є частиною нашої скорої зустрічі з президентом США, і також частиною порядку денного Кримської платформи,

– розповів Зеленський.

Він зауважив, що Росія намагається тиснути на інші країни щодо допомоги Україні, заохочує їх не брати участь у Кримській платформі.

Перебування у Чорному морі кораблів НАТО

Президент також звернув увагу, що кожного року Україна збільшує і навчання, і присутність кораблів країн НАТО у своїх водах.

"Це не тільки питання "Сі Бриз", хоча, я думаю, ви бачили всі ці навчання, відтепер це постійна робота і співпраця нашого Міністерства оборони з США і з європейськими державами", – повідомив глава держави.

Також в України є реальні домовленості в цьому напрямку і з Туреччиною, і з Великою Британією.

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