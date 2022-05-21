До 250 мільйонів євро: Португалія надасть Україні фінансову підтримку

Увесь світ висловляє свою підтримку Україні, яка протистоїть Росії. До списку таких країн долучилася і Португалія.

Португалія надасть Україні фінансову підтримку

Так, Португалія заявила, що надасть Україні до 250 мільйонів євро фінансової підтримки. Відповідний меморандум підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час зустрічі в Києві сьогодні, 21 травня.

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Так, Уряд України та Уряд Португалії уклали меморандум про взаєморозуміння щодо фінансової підтримки у зв'язку з агресією Росії проти України.

Ця важлива домовленість допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дасть можливість скоріше відновитися після її завершення,

– зазначив Денис Шмигаль.

Він також додав, що перемога без сумніву буде за Україною, адже нашу державу підтримує вся Європа й увесь цивілізований світ.



Підписання меморандуму, зокрема про фінансову допомогу, 21 травня у Києві / Фото Урядовий портал



Прем'єр-міністр Португалії та прем'єр-міністр України після підписання документа / Фото Урядовий портал

Згідно з меморандумом, зокрема, Уряд Португалії зобов'язаний виділити Україні суму в розмірі до 250 мільйонів євро. Як заявив Шмигаль, перший транш у розмірі до 100 мільйонів євро Україна має отримати вже цього року.

Кошти переважно надаватимуться через Міжнародний валютний фонд. Також є можливим залучення інших держав-членів ЄС та багатосторонніх інституцій.

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Португалії

Сьогодні, 21 травня, до столиці України з візитом прибув прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. З ним зустрівся й президент України Володимир Зеленський. На зустрічі політичні лідери обговорили чимало важливих питань, як-от подальшу оборонну допомогу, шостий санкційний пакет проти Росії та повоєнне відновлення України.

За словами очільника нашої держави, під час зустрічі було обговорено наступні питання:

про подальшу оборонну допомогу,

про притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців,

про посилення санкційного тиску на Росію (ключове – 6-й пакет санкцій).

Крім того, прем'єр-міністр Португалії Кошта відзначив опір українського народу варварському й цілковито незаконному вторгненню Росії й той приклад мужності, який українці показали всьому світові.

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