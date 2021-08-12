Згадати все: 24 канал запустив масштабний проєкт до 30 Дня Незалежності України

Цього року 24 серпня Україна відзначає ювілей – 30-річчя Незалежності. 24 канал теж вирішив долучитись до святкувань, згадуючи, як наша держава росла та змінювалась за ці 3 десятки років.

Україна за 30 років пережила чимало подій. Були злети, падіння, трагедії та моменти щастя. Пропонуємо згадати усе в матеріалах 24 каналу.

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Що сталось за 30 років Незалежності України

Як змінилась медицина, наука, армія, кіно, економіка, – все це розповідаємо у проєкті. Журналісти вже зібрали унікальні фото зі святкувань Дня Незалежності протягом 30 років, а також світлини Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Одеси часів 90 та 2000 років.

Згадаємо про Помаранчеву революцію, політичну кризу 2007 року, боротьбу за Тузлу, міжнародні успіхи, газову війну з Росією, Революцію Гідності, бої на Донбасі та інші важливі сторінки в історії незалежної України.

Крім того, розповімо про народні традиції, що з'явились за ці роки, найцікавіші книги та видатні фільми. Не оминемо увагою неймовірні спортивні перемоги українців, винаходи та розробки. Крім того, 24 канал познайомить із сучасними українськими мільйонерами та бізнесменами.

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Довідка. Україна намагалась вибороти власну державність ще задовго до проголошення Незалежності у 1991 році. Можна згадати Київську Русь, Гетьманщину, УНР тощо. Однак ключові події, що поклали початок Незалежності, стались у 1989 – 1991 роках, коли розвалювався СРСР.

16 липня 1990 року Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Цей вкрай важливий документ послугував проєктом побудови незалежної держави.

У жовтні 90 року відбулась відбувається Революція на граніті. Студенти у Києві оголосили масове голодування. У результаті Верховна Рада УРСР гарантувала виконання вимог учасників протесту. Протягом 19 – 22 серпня 1991 року у великих містах України пройшли протести проти заколотників.

Нарешті, 24 серпня 1991 року Верховна Рада прийняла історичний документ — Акт проголошення незалежності України. Тоді на політичній карті світу з’явилася Україна. Згодом призначили Всенародний референдум, він пройшов 1 грудня. Понад 90% українців підтримали проголошення Незалежності України.