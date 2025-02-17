До 30 тисяч військових і підтримка США: у Washington Post дізналися план Європи щодо миротворців

Європейці можуть відправити в Україну своїх військових. Та вони хочуть упевнитися, що США підтримають цей крок, і не тільки політично.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Що відомо про план Європи відправити війська в Україну

Як зазначили медійники, сили "заспокоєння" або "стримування" складатимуться з кількох бригад. Імовірно, це буде від 25 тисяч до 30 тисяч військовослужбовців. Вони "не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові демонструвати силу, якщо російські війська відновлять війну".

Окрім цього, якщо виникне потреба наростити сили та швидко переміщатися, військові можуть бути підтримані більшими силами за межами України.

У планах також навчати та озброювати ЗСУ, щоб ті могли утримувати нестабільну лінію припинення вогню.

Щодо того, як реагувати, якщо Росія все ж порушить домовленість, іще немає розуміння. Одна з ідей – положення про взаємну оборону між країнами, які беруть участь у європейській коаліції.

Європейські держави поки обговорюють план. Лідерство в цьому питанні у Франції. Країна просунулася у плануванні найбільше і може відрядити в Україну близько 10 тисяч солдатів.

В авангарді і Велика Британія. І Париж, і Лондон мають ядерну зброю, на відміну від інших країн ЄС. Загалом в обговоренні брали участь не менше 10 країн, зокрема, Польща, Нідерланди, Німеччина, країни Північної Європи та Балтії.

The Washington Post поговорили з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом під час Мюнхенської конференції. Він заявив, що Європа потребує і політичної підтримки США в цьому питанні, і військової. Адже йдеться не тільки про безпеку України, але й Європи.

Очікується, що протягом найближчих тижнів стануть відомі конкретніші цифри. Наразі країни обговорюють, що можуть зробити. Дехто чекає ясності від США, а поки побоюється відправляти війська. У Польщі та Німеччині на носі вибори, тож ці країни не хочуть робити різких рухів.

Європейські союзники розійшлися в думках щодо характеру можливого розгортання, включно з розміром сил і мандатом, а також обсягом необхідної підтримки США. Спроби розробити військові плани також ускладнюються тим фактом, що параметри угоди з Росією – наприклад, лінії, за якими можна заморозити конфлікт, – залишаються невловними або не були повністю сформульовані командою Трампа,

– сказано в матеріалі.

Загалом європейські лідери стали більш сприйнятливими до ідеї відправлення військ в Україну після заяв команди Трампа щодо НАТО і можливого миру в Україні. Але коли Макрон уперше висловив її, то більшість була обурена.